خودروسازان سه ماه دیگر مهلت خواستند

محمدرضا حاجی بیگی در ارتباط با تمدید مهلت سه ماهه به خودروسازان به خبرنگار مهر گفت: بعد از اینکه فرصت یک ماهه ای به خودروسازان دادیم تا نسبت به تجهیز خودروها به تجهیزات ایمنی اقدام کنند تعدادی از شرکتهای خودروسازی خواستار برگزاری جلساتی با ما شدند.

وی در خصوص نتایج این نشستها افزود: خودروسازان ضمن استقبال از پیشنهاد سازمان آتش نشانی برای استفاده از تجهیزات ایمنی در خودروها معتقدند که نصب کپسول اطفای حریق در خودروها موضوع بسیار مهم و قابل پیگری است.

حاجی بیگی با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی مسئول استاندارد سازی خودروها نیست گفت: هدف ما از طرح چنین موضوعاتی فقط بحث ایمنی شهروندان است که این موضوع تنها شامل خودروها نبوده و می تواند مباحثی مثل آسانسور، آوار ساختمانی و... را نیز شامل شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به تجهیز تاکسیهای پایتخت به کپسولهای اطفای حریق افزود: تا کنون حدود 20 هزار تاکسی شهر تهران به این کپسولها مجهز شده اند که نقش اثرگذاری در بحث ارتقای ایمنی و کاهش آتش سوزیها دارد.

وی با عنوان این مطلب که در صورت بروز حریق در خودرو، آتش سوزی طی دو تا سه دقیقه مشتعل می شود گفت: طرح سازمان آتش نشانی به خودروسازان در جهت حمایت از صنایع و ایمنی خودروها بوده است و حریق خودروها تنها شامل کشور ما نبوده و این اتفاق در همه جا می تواند رخ دهد.

حاجی بیگی با تاکید بر اینکه استفاده از کپسول اطفای حریق در خودروها دلیل بر نا ایمن بودن خودروها نیست افزود: بعد از نشستهایی که خودروسازان داشتیم قرار شد "کمیته دائمی راهبردی بهبود ایمنی خودروها" تشکیل شود.

وی بررسی استفاده از کپسولهای اطفای حریق در خودروها را یکی از اولویتهای این کمیته دانست و گفت: هدف سازمان آتش نشانی بالا بردن احساس ایمنی شهروندان در خودروها است.

حاجی بیگی در خصوص اینکه چنانچه بعد از مدت سه ماهه انتظارات سازمان آتش نشانی برآورده نشود چه افدامی صورت خواهید داد افزود: در این صورت تصمیم دیگری خواهیم گرفت.