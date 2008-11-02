برگزاری ششمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در بجنورد غنیمتی با ارزش است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد ، موسی الرضا ثروتی در حاشیه برگزاری جشنواره تئاتر رضوی خواستار همت متولیان فرهنگی وهنری در ارتقای سطح امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و حمایت از ظرفیت های بالقوه شهرستان های کشورشد.

وی به شرایط حساس کنونی جهان و اجرای دسیسه های شیطانی در جهت حذف شعائر دینی اشاره کرد و افزود: توجه به مذهب و اهمیت به نمادهای فرهنگی و هنری اقصی نقاط کشور در جشنواره های ملی امری ضروری است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم با تصریح این مطلب که آثارخلق شده توسط هنرمندان زمانی تاثیر گذار است که در بردارنده مفاهیم عالیه دینی باشد، گفت: با محور قرار دادن ارزش های معنوی اسلام در آثار هنری و ارائه قالبها و تکنیکهای جذاب و مدرن می توان با نسل جوان ارتباط موثر برقرار کرد.

مهدی شهریاری دیگر نماینده مردم بجنورد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره تئاتر رضوی با نام متبرک امام رضا(ع) می تواند پتانسیل های استان رابرای دستیابی به پله های موفقیت معرفی می کند.

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که برپایی جشنواره ها و فراهم آوری زمینه رقابتی تنها یک جنبه در ایجاد انگیزه برای تولید آثار مذهبی و دینی است، تاکید کرد: در تقویت و گسترش خلق آثار هنری معنوی باید ظفیت های هنری را در قلب برگزاری کارگاه ای آموزشی ، نمایشگاه ها ونشست های پرسش وپاسخ و نقد کارشناسانه تقویت کرد.

وی برقراری ارتباط و تعامل بیشتر متولیان برپایی برنامه های فرهنگی وهنری با پژوهشگران وجامعه شناسان خبره برای بررسی جشنواره های پیشین و اتخاذ راهکارهای سازنده برای بازدهی بیشتر وبهتر این برنامه ها رابسیار سازنده دانست.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز خرسندی از برگزاری ششمین جشنواره تئاتر رضوی ، دستیابی به نتایج تاثیر گذار جشنواره های موضوعی که محور آن سیره ائمه اطهار(ع) است را نیازمند به مطالعات و برنامه ریزی عمیق برشمرد.

هادی قوامی تئاتر دینی را خالق تمام رموز و ارزش های معنوی معرفی کرد ، اظهارداشت: آثار منتخب هیئت های بازبین در این جشنواره ها باید اصالت اسلامی را به نصفه ظهور بگذارد.