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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

اجرای "مهر هفتم" شاپوری به تعویق افتاد

اجرای "مهر هفتم" شاپوری به تعویق افتاد

سعید شاپوری از تعویق مجدد اجرای نمایش "مهر هفتم" در سالن اصلی تالار مولوی خبر داد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه برای بار دوم اجرای نمایش "مهر هفتم" به تعویق افتاد. بار اول اجرای آن به دلیل تأخیر در اجرای نمایش "آتن ـ مسکو" به بعد موکول شده بود و این بار نیز به دلیل اجرای "دیوار چین" مریم معترف، اجرای "مهر هفتم" به اول دی‌ماه موکول شد.

شاپوری افزود: تعویق اجرا از آبان به آذر و حال به دی‌ماه باعث شده بازیگران نمایش با مشکل مواجه شوند. با این وجود برخی از بازیگران به دلیل حضور در پروژه‌های تصویری قادر به بازی در نمایش نخواهند بود. این در حالی است که ماهها وقت صرف کردیم تا با این گروه نمایش را به صحنه ببریم.

قرار بود "مهر هفتم" برگرفته از فیلمی با همین نام اثر اینگمار برگمان با حضور فرزاد حسنی و شبنم مقدمی آذرماه امسال در تالار اصلی مولوی به صحنه برود که این اجرا به اوایل دی‌ماه موکول شد. شاپوری نمایش "نور زمستانی" را زمستان 85 در سالن سایه تئاتر شهر به صحنه برده بود.

کد مطلب 775617

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