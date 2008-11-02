مالزی استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، "رئیس یاتیم" که کشورش روز شنبه استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت، گفت که به رسمیت شناختن استقلال کوزوو از سوی مالزی به برآورده شدن آرزوهای مردم آن برای داشتن یک کشور مستقل کمک می کند.

"مصطفی منصور" رئیس دفتر ارتباطات مالزی در پریشتینا طی نامه ای به وزیر خارجه کوزوو شناسایی استقلال کوووز به عنوان کشور مستقل از سوی کوالالامپور را به اطلاع وی رساند.

در پی این موضوع دولت صربستان که کووزو را بخش جدایی ناپذیر خاک خود می داند از سفیر مالزی خواست تا بلگراد را ترک کند.

سخنگوی سفارت مالزی گفت که مقام های صربستان روز جمعه به "ساو چینگ هونگ" گفته اند تا 48 ساعت این کشور را ترک کند.

کوزوو در 17 فوریه سال جاری میلادی (2008) استقلال خود را با حمایت غرب به ویژه آمریکا از صربستان اعلام کرد.

گفته می شود که مالزی در زمان مناسب در آینده دفتر دیپلماتیک خود را در پریشتینا پایتخت کوزوو تاسیس خواهد کرد.

همچنین "سالی بریشا" نخست وزیر آلبانی نیز در دیدار اخیر خود با "یوسف رضا گیلانی" همتای پاکستانی خود در نشست مجمع منطقه ای اقتصاد جهانی داووس در ساتانبول از وی خواست تا پاکستان نیز استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسد.