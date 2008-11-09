خرید بوم دریایی برای شرکت نفت کارون

ریس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با توجه به اینکه تعدادی از خطوط لوله نفت و گاز این شرکت از بستر و یا سطح رودخانه های جاری در استان عبور می کند، در برخی موارد ایجاد خوردگی در طول این خطوط باعث نشت نفت در بستر رودخانه می شود که این امر علاوه بر اثرات نامطلوب زیست محیطی ممکن است باعث بروز آتش سوزی در طول رودخانه شود که در همین راستا خرید بوم دریایی با طول 400 متر در دستور کار اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون قرار گرفت.

فرج الله دهدشتی افزود: علاوه بر ایجاد نشتی در خطوط انتقال نفت، از آنجا که حوادث غیر قابل پیش بینی هستند، گاهی اوقات سقوط تانکر حامل مواد سوختی و یا آتش سوزی در خطوط لوله انتقال نفت و گاز منجر به نشت این مواد در رودخانه ها می شود و کمبود چنین دستگاهی در این مواقع کاملا مشهود است.

وی اظهار داشت: این بوم شامل دستگاه مکنده (اسکیمر)، مخزن شش هزار لیتری و 400 متربوم است که قادر است در هر ساعت 25 تا 30 بشکه نفت را از سطح آب جمع آوری نماید.

دهدشتی در خصوص نحوه عملکرد این دستگاه گفت: این دستگاه می تواند هنگام نشتی، جریان را در عرض رودخانه قطع نماید و از آنجا که وزن نفت از آب سبکتر است بالاتر از سطح آب قرار می گیرد بنابراین جریان آب در زیر بوم ادامه خواهد داشت اما نفت موجود متوقف شده و به وسیله مکنده به مخزن شش هزار لیتری منتقل می گردد.

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ادامه داد: شرکت کارون از معدود شرکت هایی است که در سطح استان خوزستان اقدام به خرید این دستگاه نموده و به دلیل قابلیت جابجایی دستگاه، این شرکت می تواند در مواقع ضروری آن را جهت استفاده در اختیار دیگر سازمان های این استان قرار دهد.

وی گفت: به منظور آشنا کردن افراد با نحوه کارکرد این دستگاه، نماینده شرکت سازنده با حضور در اهواز نحوه کار با این بوم را به کارکنان اداره ایمنی و آتش نشانی آموزش داده است.

دهدشتی در پایان یادآور شد:این وسیله علاوه بر کارکرد زیست محیطی، سود و صرفه اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت زیرا نفت جمع آوری شده با این دستگاه دوباره برای فرآورش به کارخانجات ارسال می شود و همچنین با جلوگیری از نفوذ نفت در رودخانه ها از آتش سوزی های احتمالی و زیان های ناشی از آن جلوگیری می شود.