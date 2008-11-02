آموزشیاران جذب آموزش و پرورش نخواهند شد

جمال پیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: جذب نشدن آموزشیاران نهضت سوادآموزی به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم از وزارت آموزش و پرورش است.

وی عنوان کرد: کمبود احتمالی آموزشیاران نهضت سوادآموزی از طریق واگذاری کار تدریس به بخش خصوصی جبران خواهد شد.

مدیر نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی درباره وضعیت استخدام آموزشیاران سال 80 و قبل از آن نیز گفت: 813 آموزشیار که پیش از سال 80 وارد نهضت سوادآموزی استان شده اند واجد شرایط استخدام در آموزش و پرورش هستند که جذب آنها به صورت جدی پیگیری می شود.

پیری با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی، استخدام این تعداد آموزشیار در نظام آموزش و پرورش را قطعی اعلام و خاطر نشان کرد: پرونده استخدامی آن ها از سوی نهضت سوادآموزی تکمیل و اسامی و ردیف شان به وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.

مدیر نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی استخدام آموزشیاران پیش از سال 80 را منوط به موافقت وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: امسال بنا به دلایلی مجوز جذب آموزشیاران حائز شرایط، صادر نشد.

پیری اظهار امیدواری کرد: موانع جذب آموزشیاران پیش از سال 80 تا پایان سال جاری مرتفع شده و حائزین شرایط، به زودی استخدام شوند.