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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آموزشیاران جذب آموزش و پرورش نخواهند شد

آموزشیاران جذب آموزش و پرورش نخواهند شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: از این پس هیچ آموزشیار نهضت سوادآموزی مطلقاً جذب آموزش و پرورش نخواهد شد.

جمال پیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: جذب نشدن آموزشیاران نهضت سوادآموزی به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم از وزارت آموزش و پرورش است.

وی عنوان کرد: کمبود احتمالی آموزشیاران نهضت سوادآموزی از طریق واگذاری کار تدریس به بخش خصوصی جبران خواهد شد.

مدیر نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی درباره وضعیت استخدام آموزشیاران سال 80 و قبل از آن نیز گفت: 813 آموزشیار که پیش از سال 80 وارد نهضت سوادآموزی استان شده اند واجد شرایط استخدام در آموزش و پرورش هستند که جذب آنها به صورت جدی پیگیری می شود.

پیری با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی، استخدام این تعداد آموزشیار در نظام آموزش و پرورش را قطعی اعلام و خاطر نشان کرد: پرونده استخدامی آن ها از سوی نهضت سوادآموزی تکمیل و اسامی و ردیف شان به وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.

مدیر نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی استخدام آموزشیاران پیش از سال 80 را منوط به موافقت وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: امسال بنا به دلایلی مجوز جذب آموزشیاران حائز شرایط، صادر نشد.

پیری اظهار امیدواری کرد: موانع جذب آموزشیاران پیش از سال 80 تا پایان سال جاری مرتفع شده و حائزین شرایط، به زودی استخدام شوند.

کد مطلب 775625

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