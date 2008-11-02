مسئولان فرهنگی حمایتی از ادبیات انقلاب نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فراست در گفتگو با ستاد خبر هشتمین جایزه ادبی شهید حبیب غنی پور در مورد وضعیت داستان و رمان در جامعه ادبی کشور گفت: متاسفانه داستان و رمان انقلاب در طی چند دهه اخیر از موفقیت بالایی برخوردار نبوده و نمی توان به صورتی خوشبینانه به آینده آن نگریست.

وی یکی از دلایل این ضعف بزرگ را حرکات اخیر مسئولان فرهنگی خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و افزود: این وزارتخانه هیچگونه حمایتی از ادبیات نداشته و اگر هم تا کنون فعالیتهای ادبی شکل گرفته به همت نویسندگان و علاقمندان به این حوزه بوده است.



فراست در مورد ساختار غیر دولتی جایزه ادبی شهید غنی پور گفت: اگر چه این جایزه این روزها تا حدودی به سمت دولتی شدن پیش می رود، اما هنوز می توان آن را به عنوان جایزه ای مردمی تلقی کرد، زیرا حامیان و دست اندرکاران آن را نویسندگان و مردم تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر اهمیت و تاثیر یک حرکت فرهنگی نسبت به مکان برگزاری آن افزود: چه بسا افرادی در مسجد حرکتی فرهنگی را آغاز کرده اما روندی ضد مذهبی را طی کنند. در مقابل نهادهای فرهنگی بسیاری نیز در مکانهای غیر مذهبی برپا می شوند که در حوزه دین و مذهب فعالیت می کنند بنابراین این نیت است که هدف را دنبال می کند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد افزایش موضوعات مورد داوری دراین جشنواره اظهار داشت: هر جشنواره ای با توجه به تواناییهای که در خود می بیند باید به گسترش حوزه فعالیتی خویش بپردازد لذا مهم کسب موفقیتهاست نه صرفا توجه به کمیت کار.

وی ادامه داد : بنابراین اشکالی ندارد اگر جشنواره ای احساس کرد به موفقیت دست یافته است بخشهای دیگری را نیز به حوزه کاری خویش اضافه کند که این جشنواره نیز از این امر مستثنی نیست.