اصلاحیه قانون شرکتهای سهامی کشاورزی به دولت رفت

غلامحسین طباطبایی در گفتگو با مهر گفت: پس از 40 سال هم اکنون به روزرسانی قانون و اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی در وزارت جهاد کشاورزی به پایان رسید و برای تصویب نهایی به هیئت دولت تقدیم شد و در اساسنامه جدید عنوان شرکتهای سهامی کشاورزی جایگزین شرکتهای سهامی زراعی شده است.

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: قانون و اساسنامه جدید این شرکتها دارای 12 تفاوت عمده نسبت به قانون گذشته است و با انجام اصلاحات اساسی در آن، دولت محوری به مردم محوری تبدیل می شود.

وی اظهارداشت: در صورت تصویب نهایی قانون و اساسنامه جدید شرکتهای سهامی کشاورزی تشکیل شرکتها براساس تشخیص مردم خواهد بود و نه دولت، ضمن اینکه تاسیس با پذیرش کلیه بهره برداران خواهد بود، در حالیکه در قانون گذشته براساس پذیرش 51 درصدی مردم بوده است.

طباطبایی تصریح کرد: درقانون و اساسنامه جدید هر نوع ازاراضی حتی واگذاری های بعدی زیرسد هم دیده شده و باید به شکل سهامی کشاورزی درآیند، همچنین ثبت این شرکتها دراداره ثبت شرکتهای استانها صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حل اختلافات در شرکتها براساس رای هیئت سه نفره دولتی است افزود:اجرایی شدن قانون و اساسنامه جدید سبب می شود تا حل اختلافات بر اساس رای مراجع قانونی صورت گیرد، ضمن اینکه در قانون فعلی مدیرعامل این شرکتها صرفا دولتی بوده، اما در اصلاحیه این قانون انتخاب مدیرعامل بر اساس سابقه کار و مدرک است، ضمن اینکه برای بازرسان نیزدارابودن سابقه کاری مطرح شده است.

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضرتصدی هیئت مدیرهدر این شرکتها نامحدود است که در قانون جدید در دو دوره متوالی انتخاب هیئت مدیره صورت می گیرد، همچنین در قانون جدید اجازه تاسیس به اتحادیه های اختصاصی نیز داده شده است.

وی بیان کرد: در قانون فعلی مشروعیت نقل و انتقالات سهام با تایید دولت است، درحالیکه در اصلاحیه جدید دولت دخالتی ندارد و تصویب اساسنامه نیز با تایید وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

طباطبایی در پایان گفت: در حال حاضر برای جلوگیری از بازنگری مجدد قانون و اساسنامه شرکتهای سهامی کشاورزی، تعاملات لازم با فقهای شورای نگهبان به عمل آمده است.