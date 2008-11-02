طرح تشکیل خانواده نیمه مستقل جنبه تبلیغاتی دارد

قاسم قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل با اصول تشکیل خانواده مغایرت دارد ، افزود: ما می گوییم هنگامی یک جوان متاهل شود که کار و شغل داشته باشد بنابراین عنوان کردن این طرح استخوان لای زخم گذاشتن است به همین دلیل بعید است که این طرح موفق شود.

وی ادامه داد: یک پسر هنگامی ازدواج می کند که بتواند مستقل شده و درآمد داشته باشد و اگر بخواهد بعد از عقد در خانه پدری خود باشد این دیگر چه نوع تشکیل خانواده دادن است کمتر خانواده ای حاضر می شود دخترش چنین ازدواجی داشته باشد.

بنیانگذار روانشاسی مشاوره در ایران تاکید کرد: به نظر می آید با عنوان کردن طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل مسئولان شتاب زده عمل کردند.

وی گفت: سازمان ملی جوانان در گذشته فکر کرد با ارائه وام به جوانان می توان مشکل مسکن آنان را حل کند اما اینگونه نیست باید از یک منظر بالاتر به موضوع نگاه کرد ، وقتی بیکاری زیاد است و جوان شغل و درآمدی ندارد باید ابتدا این مشکلات را برطرف کرد.

قاضی اظهار داشت: به جای عنوان کردن این طرح باید ابتدا طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل در دانشگاههای علوم اجتماعی و ... بررسی و سپس در صورت تائید و موفق بودن اعلام می شد نه اینکه در سطح مملکت ابتدا اعلام و سپس بررسی شود.

وی ادامه داد: طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد نه علمی و جنبه سیاسی آن نیزبر جنبه های اجتماعی و روانشناسی موضوع غلبه دارد .

حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان چند روز پیش درنشست سراسری هم اندیشی صاحبنظران ازدواج و خانواده از بررسی طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل به عنوان راهکار تسهیل ازدواج جوانان کشور تاکید و عنوان کرده بود که این طرح در دستور کار دولت قرار گرفته است.