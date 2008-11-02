توافقنامه امنیتی بردگی ابدی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیوزماتیک، "لقا آل یاسین" یکی از نمایندگان پارلمان عراق و از حاضران در این تظاهرات اظهار داشت: تظاهرکنندگان پرچم های عراق و پلاکاردهایی را در دست داشتند که توافقنامه امنیتی را مشکوک توصیف می کرد و روی آنها نوشته شده بود: توافقنامه امنیتی عراق را به بردگی ابدی می کشاند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این تظاهرات تثبیت موضع مخالفت آمیز زنان عراقی در مورد توافقنامه امنیتی و سیاست های سلطه جویانه و جهانی سازی غربی است که آمریکا تلاش می کند آن را بر افکارعمومی ملت عراق تحمیل کند.

یاسین در ادامه گفت: آثار توافقنامه امنیتی از جنبه های سیاسی و امنیتی فراتر رفته و زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر گرفته است.

این نماینده عراقی در پایان از دولت عراق خواست تا توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را امضا نکند.

نجف روز جمعه نیز شاهد تظاهرات ملت عراق بر ضد توافقنامه امنیتی بود.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.

مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.