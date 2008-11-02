فیلم جدید جیمز باند در بریتانیا رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد رکورد قبلی را "هری پاتر و جام آتش" داشت که در یک روز جمعه افتتاح شد و 5/6 میلیون دلار (چهار میلیون پوند) فروخت. "کازینو رویال" فیلم قبلی باند نیز دو سال پیش با 7/4 میلیون دلار کار خود را آغاز کرد، اما برخلاف "مایه آرامش" از پنجشنبه پیشنمایش داده شد.
شرکت سونی توزیعکننده "مایه آرامش" فعالیت تبلیغاتی گستردهای را برای نمایش "مایه آرامش" در بریتانیا به راه انداخته و این فیلم تمام هفته پیش در صدر اخبار این کشور بود و بخصوص حضور پرنس هری و پرنس ویلیام از کاخ سلطنتی در نخستین نمایش جهانی این فیلم در روز چهارشنبه تیتر اول اخبار بریتانیا قرار گرفت.
انتظار میرود بیست و دومین جیمز باند تاریخ سینما تا روز دوشنبه در بریتانیا به فروشی در حد 21 میلیون دلار (13 میلیون پوند) دست پیدا کند. این فیلم از 14 نوامبر (24 آبان) در سینماهای آمریکای شمالی اکران میشود.
فیلم جدید باند را مارک فورستر فیلمساز بریتانیایی زاده آلمان ساخته که پارسال فیلم "بادبادکباز" را بازی همایون ارشادی روی پرده داشت. فیلمنامه را پل هگیس سازنده فیلم برنده اسکار "تصادف" بر اساس فیلمنامه اولیه نیل پرویس و رابرت وید فیلمنامهنویسان جیمز باند قبلی نوشته است.
ماتیو آمالریک بازیگر فرانسوی و اولگا کوریلنکو بازیگر اوکراینی دیگر بازیگران "مایه آرامش" هستند. جانکارلو جانینی بازیگر ایتالیایی و جودی دنچ بازیگر بریتانیایی برنده اسکار نیز نقشهای رنه ماتیس و "ام" را در فیلم جدید تکرار کردهاند.
نام "مایه آرامش" از داستان کوتاه سال 1960 به همین نام نوشته یان فلمینگ خالق شخصیت و ماجراهای جیمز باند گرفته شده است. داستان فلمینگ در باهاما میگذرد، اما فیلم جدید برخلاف داستان کوتاه از جایی آغاز میشود که "کازینو رویال"، فیلم قبلی باند به پایان رسید.
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