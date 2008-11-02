پژوهش و تحقیق باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری در جلسه ستاد پژوهش استان اظهار داشت: ضرورت دارد که پژوهش و تحقیق به عنوان یک کار پایه ای وحیاتی بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد زیرا حرکت بدون تحقیق و پژوهش منجر به سکون وعدم پویایی خواهد شد.

وی با اشاره به جشنواره نوآوری و شکوفایی که در مورخ 15 تا 20 آذر ماه در کرمانشاه برگزار می شود، از تمامی مسولین دستگاههای اجرایی ذیربط خواست که با آمادگی کامل زمینه برگزاری مطلوب و دقیق این جشنواره را فراهم سازند.

غفوری با بیان اینکه با برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی باید این کار در استان ماندگار و به کل جامعه نفوذ پیدا کند اظهار داشت:امسال که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است باید بیش از گذشته به موضوع تحقیق و پژوهش در جامعه پرداخته شود زیرا بدون تحقیق و پژوهش نوآوری و شکوفایی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره بر همگانی بودن امر تحقیق وپژوهش گفت: همگی باید تلاش نمایند تا ضمن همگانی کردن پژوهش به کل جامعه ، ذهن ها نیز نسبت به این موضوع حساس شود و در این راستا نقش ائمه جمعه و جماعات ، دستگاهها اجرایی، دانشگاهیان و دانشجویان بسیار حساس و تاثیر گذار می باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه زندگی بدون پژوهش و تحقیق یک زندگی بدون هدف و سکون می باشد تصریح کرد: اساس و پایه زندگی پژوهش است بنابراین هرچه بیشتر به این موضوع پرداخته شود بالندگی ،شکوفایی و رشد در جامعه گسترش خواهد یافت.

وی از هفته پژوهش و برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی به عنوان فرصتی بسیار مناسب برای گسترش و توجه بیشتر به تحقیق و پژوهش نام برد و بیان داشت: این ایام بهترین فرصت برای پرداختن به موضوع تحقیق وپژو هش است اما باید تلاش شود تا در طول سال و بصورت مسمتر به این موضوع توجه ویژه گردد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به کسب رتبه های ممتاز دانشگاه رازی کرمانشاه برا اساس شاخص ها و ارزیابیهای صورت گرفته خواستار اطلاع رسانی و در جریان قرار دادن جامعه از این توفیقات شد.

در ادامه عبدالحمید پاپ زن دبیر جشنواره نوآوری و شکوفایی استان نیز گفت: تنها ابزاری که می تواندانسان را به شناخت درست و واقعی رهنمون سازد پژوهش است.

وی افزود : برای برگزاری هفته پژوهش و همچنین جشنواره نوآوری و شکوفایی در استان (از پانزدهم لغایت بیستم آذر ماه) تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است و در این راستا 13 برنامه و محورکاری تدوین شده است.

در ادامه جلسه اعضای جلسه به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود پیرامون برگزاری هر چه بهتر هفته پژوهش و جشنواره نوآوری و شکوفایی در استان پرداختند.