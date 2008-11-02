آخرین تصمیمات درباره کنکور 88/ تأثیر سوابق تحصیلی درکنکور دانشگاه آزاد

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سوابق تحصیلی داوطلبان دیپلم سال های 84،‌85،‌86 و 87 که امتحانات سال سوم آنها به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است به میزان 15 درصد در نمره آزمون سراسری و آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 تاثیر خواهد داشت.

تاثیر سوابق تحصیلی برای اولین بار در کنکور دانشگاه آزاد

پورعباس تاکید کرد: کنکور دانشگاه آزاد اسلامی نیز که پیش از این معدل و سوابق تحصیلی در آن تاثیری نداشت امسال همانند کنکور سراسری با تاثیر 15 درصدی سوابق تحصیلی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به مهر درباره اجرای قانون حذف کنکور و افزایش درصد تاثیر سوابق تحصیلی گفت: با توجه به اینکه آموزش و پرورش می بایست شرایط لازم را برای برگزاری آزمونهای استاندارد فراهم می کرد تا درصد تاثیر سوابق تحصیلی افزایش یابد، اما این بستر صورت نگرفته است و به همین دلیل تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 88 نیز مانند کنکور 87 برابر 15 درصد خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره نگرانی داوطلبان از هرگونه تغییر در میزان تاثیرگذاری سوابق تحصیلی یا دروس پیش دانشگاهی به مهر گفت: تصمیم مذکور در مورد تاثیر 15 درصدی سوابق تحصیلی از امتحانات نهایی وسراسری سال سوم قطعی است و هیچ تغییری در این زمینه شاهد نخواهیم بود و داوطلبان به هیچ عنوان نگران تغییری در این زمینه نباشند.

احتمال توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد به صورت اینترنتی

پورعباس درباره با بیان اینکه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 88 از امروز آغاز شده است، گفت: با توجه به تلاشی که مسئولان سازمان سنجش انجام می دهند احتمال می رود توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد 88 همانند آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به صورت الکترونیکی صورت گیرد.

زمان آغاز ثبت نام کنکور سراسری

رئیس سازمان سنجش در مورد کنکور سراسری سال 88 نیز به مهر گفت: ثبت نام اینترنتی در کنکور سراسری 88 از 16 آذر ماه آغاز می شود و تا 29 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: داوطلبان در این فرصت باید بر اساس اطلاعیه به باجه های توزیع کننده دفترچه های راهنما مراجعه و با پرداخت وجه ثبت نام نسبت به کارت اعتباری و دفترچه راهنما اقدام کند.