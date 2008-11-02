جایزه ادبی "طهران" در تهران ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی، دبیر جایزه ادبی طهران گفت: هیئت داوران جایزه ادبی طهران پس از بررسی آثار ارسالی در حوزه داستان، "رویای نیمه‌کاره" به قلم مژده سالارکیا و در حوزه شعر اثر ارسالی محمود حبیبی کسبی را به عنوان آثار برتر ماه آبان معرفی کردند.

عباس محمدی افزود: آثار برگزیدگان جایزه ادبی طهران به زودی از طریق پایگاه اینترنتی حوزه هنری استان تهران به نشانیwww.artehram.com در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

علاقمندان برای شرکت در جایزه ادبی طهران در آذر ماه می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 28 آبان به نشانی: تهران،‌خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌خیابان دوازدهم، شماره 28 یا به پست الکترونیک info@tehranmah.ir ارسال کنند.

