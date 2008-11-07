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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

حجت الاسلام رضایی:

افزایش قیمت قیر تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را به دنبال دارد

افزایش قیمت قیر تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را به دنبال دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش چهار برابری قیمت قیر موجب تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور از جمله خراسان رضوی شده است.

حجت الاسلام محمدعلی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به سرد شدن هوا و توقف در اجرای پروژه‌های عمرانی لازم است هرچه زودتر برای حل این قضیه راهکاری اندیشیده شود.

وی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزرای نفت، مسکن و راه و ترابری گفت: تمامی وزارتخانه‌ها از تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی مربوط به بخش خود به این دلیل اظهار نگرانی کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: قرار شد رئیس کمیسیون عمران اقدام به بررسی بیشتر موضوع و رایزنی با وزارتخانه‌های مذکور جهت یافتن راه حل نمایند.

وی اظهار داشت: لازم است برای حل این قضیه دولت با این افزایش قیمت کنار بیاید و اقدام به اخذ این مبلغ از پیمانکاران نکند.

رضایی با اشاره به اینکه پیمانکاران از شرایط مالی مطلوب جهت تامین قیر با این مبلغ برخوردار نیستند، اظهار داشت: لازم است دولت با هدف پیشرفت پروژه‌های عمرانی طی ۱۰ روز آینده تصمیم عاجلی بگیرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را به نفع دولت ندانست و افزود: تاخیر در این پروژه‌ها در اختصاص بودجه سال آینده کل کشور تاثیرگذار خواهد بود.

رضایی گفت: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی مهمی در سراسر خراسان رضوی فعال است که تاخیر در اجرای آن موجب بروز مشکلات بعدی می‌شود.

کد مطلب 775717

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