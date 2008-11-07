حجت الاسلام محمدعلی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به سرد شدن هوا و توقف در اجرای پروژه‌های عمرانی لازم است هرچه زودتر برای حل این قضیه راهکاری اندیشیده شود.

وی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزرای نفت، مسکن و راه و ترابری گفت: تمامی وزارتخانه‌ها از تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی مربوط به بخش خود به این دلیل اظهار نگرانی کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: قرار شد رئیس کمیسیون عمران اقدام به بررسی بیشتر موضوع و رایزنی با وزارتخانه‌های مذکور جهت یافتن راه حل نمایند.

وی اظهار داشت: لازم است برای حل این قضیه دولت با این افزایش قیمت کنار بیاید و اقدام به اخذ این مبلغ از پیمانکاران نکند.

رضایی با اشاره به اینکه پیمانکاران از شرایط مالی مطلوب جهت تامین قیر با این مبلغ برخوردار نیستند، اظهار داشت: لازم است دولت با هدف پیشرفت پروژه‌های عمرانی طی ۱۰ روز آینده تصمیم عاجلی بگیرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را به نفع دولت ندانست و افزود: تاخیر در این پروژه‌ها در اختصاص بودجه سال آینده کل کشور تاثیرگذار خواهد بود.

رضایی گفت: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی مهمی در سراسر خراسان رضوی فعال است که تاخیر در اجرای آن موجب بروز مشکلات بعدی می‌شود.