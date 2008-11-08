هشت جایگاه دو منظوره سوخت خودرو در گلستان به بهره برداری رسید

محمدعلی مشکور صبح یکشنبه در حاشیه راه اندازی جایگاه سی ان جی گالیکش در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالی است که 15 جایگاه دیگر سی ان جی در استان در حال ساخت است.
وی اظهار داشت: با راه اندازی این جایگاههای درحال ساخت تاحد زیادی نیازهای منطقه در تامین سوخت پاک تامین می شود.
وی درباره جایگاه سی ان جی گالیکیش گفت: این جایگاه دو منظوره نخستین جایگاه این شهرستان است که در مسیر جاده بین المللی و ترانزیتی منطقه احداث شد.
به گفته مشکور، برای راه اندازی این جایگاه بیش از شش میلیارد ریال هزینه شده است.
جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در آیین بهره برداری از این جایگاه سوختگیری شرکت داشتند.
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