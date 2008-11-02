کاهش ضربتی هزینه های دولت/ تبدیل وزارت اقتصاد به وزارتخانه بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا محمدی امروز در همایش "بحران مالی جهان؛چالشها و فرصتها" در تهران با بیان اینکه تحول در سیستم بانکی به معنای حمایت از سرمایه گذاری است، یکی از نقاط کلیدی برای این امر را تبدیل تهدیدها به فرصتها ذکر کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر محور قراردادن بخش خصوصی پیشنهاد کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه بخش خصوصی تبدیل شود که وظیفه ذاتی آن خدمت به بخش خصوصی باشد اما تشکیلات فعلی این وزارتخانه گویای این مسئله نیست.

وی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ایجاد سازمان سرمایه گذاری بخش خصوصی و داخلی تاکید کرد و گفت: دولت باید سازوکارهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را با سیاستهای اصل ۴۴ همسو کرده و از بخش خصوصی حمایت کند.

آقا محمدی با اشاره به اینکه بیش بینی می شود که قیمت نفت به کمتر از 59 دلار در هر بشکه برسد، تصریح کرد: با ادامه این وضعیت دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد؛ بنابراین دولت در اقدامی ضربتی باید حجم هزینه های خود را کاهش دهد.

وی همچنین بر اجرای اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و افزود: اما با ساختار فعلی اقتصاد و به ویژه دولت این وضعیت دشوار به نظر می رسد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور و هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در بخش انرژی تنها 27 درصد انرژی در بخش مصرف کنندگان شخصی مصرف می ‌شود اما قرار است 60 درصد از یارانه انرژی آزاد و به مردم تعلق گیرد.

وی بر تحول در نظام بانکی کشور تاکید و تصریح کرد: با وضعیت فعلی نظام بانکی نمی توان کمکی به واحدهای تولیدی وصنعتی کرد.