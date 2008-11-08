بنای تاریخی جهانگیرآباد ایلام تعیین حریم شد

نریمان ملک احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ایلام اظهار داشت: بنای تاریخی جهانگیرآباد واقع در شهرستان دره شهر توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان ایلام تعیین حریم شده است.

وی بیان داشت: مهمترین هدف از تعیین حریم این اقر ارزشمند تاریخی جلوگیری از تخریب آن بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه تعیین حریم آثار تاریخی باعث می شود که این آثار در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرند خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری پنج اثر تاریخی دیگر در استان ایلام تعیین حریم می شوند.

ملک احمدی عنوان کرد: بنای تاریخ جهانگیرآباد شهرستان دره شهر مربوط به دوره قاجاریه و یک منطقه خوش آب و هوا و ییلاقی در زمان خود بوده است.

این مسئول یادآور شد: مصالح بکار رفته در این اثر تاریخی سنگ، مالات و گچ بوده است و این بنای تاریخی دارای ایوان و سرداب نیز هست.

استان ایلام دارای یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی است.