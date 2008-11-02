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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

اردلان صداگذاری "پاداش" را آغاز کرد

اردلان صداگذاری "پاداش" را آغاز کرد

بهمن اردلان صداگذاری فیلم سینمایی "پاداش" به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه‌کنندگی مهدی کریمی را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردلان در یکماه آینده این بخش از مرحله فنی فیلم را به پایان می‌رساند. "پاداش" بر اساس فیلمنامه محمد رحمانیان ساخته شده و داستان مردی است که به سفر حج می‌رود و اتفاق‌هایی برای او می‌افتد که باعث تغییر نگاهش می‌شود.

حسن معجونی، آتیلا پسیانی، احمد آقالو، آشا محرابی و بهمن زرین‌پور در این فیلم بازی می‌کنند. پیشتر کریمی اعلام کرده بود فیلم برای نمایش در جشنواره فجر آماده می‌شود. سایر عوامل "پاداش" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: محسن شاه‌ابراهیمی، محصول وراهنر.

کد مطلب 775741

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