حضور خراسان جنوبی در مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم کشور

به گزارش خبرنگارمهر در بیرجند، سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی افتخار خراسان جنوبی صبح امروز در نشست مطبوعاتی به مناسبت برگزاری اولین میزبانی استان در این مسابقات گفت:خوشبختانه پس از رایزنی های فراوان امتیاز تیم فوتبال لیگ دسته دو به استان داده شد و این تیم در مسابقات قهرمانی فوتبال لیگ دسته دو باشگاه ‌های کشور فصل 88 ـ 87 جام آزادگان حضور دارد.

سید قدیر مرتضوی از تست بیش از 60 بازیکن از استانهای مختلف برای حضور در این تیم خبر داد و اظهارداشت: نهایتا از بین آنان 22 نفر موفق شدند نظر مربیان تیم را جلب کنند.

وی با بیان اینکه سه بازیکن بومی درتیم این استان حضور دارند، اظهار داشت: با توجه به عدم آمادگی کافی برای حضور نیروهای بومی استان در لیگ امسال باشگاه‌ها در حال حاضر بیشتر اعضای تیم را بازیکنانی از استان‌های خراسان رضوی، مازندران، گیلان، کاشان و تهران تشکیل می ‌دهند.

سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی افتخار خراسان جنوبی با اشاره به آغاز مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور از هفته گذشته گفت: تیم افتخار خراسان جنوبی در نخستین حضور خود در این رقابت ‌ها در مقابل صنعت گاز سرخس به میدان رفت که علی ‌رغم برتری که در این بازی داشت با نتیجه یک بر صفر بازی را واگذار کرد.

مرتضوی افزود: تیم افتخار خراسان جنوبی در گروه A این دوره از مسابقات با تیم‌های راه‌ سازان قم، صنعت کاوه تهران، نیرومحرکه قزوین، پرسپولیس برازجان، صنعت گاز سرخس، شهرداری لاهیجان، آرارات تهران و پرسپولیس سیستان و بلوچستان به میدان خواهد رفت.

وی افزود: اولین میزبانی خراسان جنوبی در این دوره از مسابقات امروز با بازی شهرداری لاهیجان و تیم افتخار خراسان جنوبی در استادیوم آزادی انجام خواهد گرفت.

به گفته وی بازی بعدی تیم افتخار خراسان جنوبی در رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دوم کشور جام آزادگان 19 آبان مقابل تیم صنعت کاوه تهران در تهران است.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی افتخار خراسان جنوبی نیز در این نشست مبلغ هزینه ‌شده برای باشگاه فرهنگی ورزشی افتخار خراسان جنوبی را تاکنون 130 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این باشگاه آمادگی سرمایه‌ گذاری مسئولان اجرایی، شرکت‌ها برای ارتقا و ترسیم آینده ‌ای روشن برای آن را دارد.

غلامرضا جدلی با اشاره به اینکه تیم فوتبال ساحلی خراسان جنوبی نیز که جزو چهار تیم برتر کشور است زیرپوشش باشگاه افتخار درآمده است، تصریح کرد: این باشگاه قصد دارد با حمایت مسئولان تمام رشته ‌های ورزشی از جمله والیبال، فوتسال، پینگ‌ پنگ، دو و میدانی و شنا را نیز زیرپوشش خود قرار دهد.

سرمربی تیم فوتبال افتخار خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به سوابق کاری خود در عرصه فوتبال کشور گفت: برنامه تست ‌گیری از بازیکنان از 16 شهریور در استان آغاز شد و به مدت دو ماه ادامه داشت که در پایان 22 نفر به عنوان گزینه نهایی انتخاب شدند.

مرسل وقری ‌مقدم 45 جلسه تمرین در 32 روز و برگزاری پنج مسابقه تدارکاتی در شهرهای تهران، گناباد و بیرجند را از جمله برنامه‌ های تیم فوتبال افتخار خراسان جنوبی در دو ماه اخیر برشمرد.