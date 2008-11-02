نماد ویژه اشتغال قضایی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که مدیران ستادی سازمان قضایی و قضات دادسرا و دادگاههای نظامی تهران حضور داشتند رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نماد ویژه اشتغال قضایی قضات دادسرا را به دادستان نظامی تهران و دو تن از بازپرسان و دادیاران دادسرای نظامی تهران و سرپرست دادسرای نظامی ناحیه کرج و نماد ویژه اشتغال قضایی قضات دادگاههای نظامی یک را به رئیس محاکم نظامی تهران و نماد ویژه اشتغال قضایی قضات دادگاههای نظامی دو را به یکی دیگر از قضات اهدا کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این مراسم گفت: برای قاضی شرایط مختلفی مانند عدالت، علم و دانش و ظرفیت تحمل مشکلات و غیره را ذکر کرده اند و در کنار آن بر این امر تاکید شده است که قاضی بایستی ظاهری آراسته، آرایشی نیکو و رفتاری توام با وقار و متانت داشته باشد.

حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی افزود: شیخ مفید می فرماید که قاضی لباسی بپوشد که موجب جمال او باشد و با پوشیدن آن یک شکل نیکو و آراسته ای پیدا کند و مرحوم حاج ملا علی کنی در کتاب القضا اشاره می نماید که مستجب است قاضی هنگام خروج از منزل برای رفتن به مجلس قضا لباس، مشی و رفتارش به بهترین شکل باشد و از هر چیزی که موجب وقار او شود استفاده کند.

وی تهیه نماد اشتغال قضات را در همین راستا بر شمرد و افزود: از مدتها قبل بحث متحد الشکل شدن لباس قضات در قوه قضائیه مطرح بود و در بسیاری از کشورها قضات لباس مشخص و معینی دارند و حتی وکلا هم لباس مخصوصی بر تن می کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه استفاده از این نماد در غیر از زمان قضاوت ممنوع است.

حجت الاسلام بهرامی با اشاره به شؤون قضات در اسلام گفت: سه رسالت مهم انبیا الهی ابلاغ رسالت و وحی، ایجاد حکومت و قضاوت است و خداوند به این منصب عنایت خاصی دارد و در روایات داریم که رحمت گسترده ای بر سر قاضی است تا مادامی که ظلم نکند و اگر از مسیر خارج شد این حمایت الهی از وی سلب می شود.

این نماد برای قضات دادگاههای نظامی یک به رنگ سبز یشمی، برای قضات دادگاههای نظامی دو به رنگ آبی مایل به طوسی و برای قضات دادسرای نظامی به رنگ زرشکی سیر می باشد.