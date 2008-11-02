عراق جزئیات توافقنامه امنیتی را به اطلاع همسایگان خود می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الدباغ در گفتگو با روزنامه الرای العام چاپ کویت اظهار داشت: رهبران عراقی در رابطه با توافقنامه امنیتی تصمیمی را که مبتنی بر منافع عالی عراق و [حفظ] حاکمیت آن باشد، اتخاذ خواهند کرد.

وی افزود: تصمیم گیری در این رابطه به دور از هرگونه فشار در راستای پذیرش یا عدم پذیرش توافقنامه امنیتی صورت خواهد گرفت. دباغ در عین حال گفت فشارهای اعمالی به دولت عراق برای امضا نکردن توافقنامه امنیتی کمتر از فشارها برای پذیرش این توافقنامه نیست.

سخنگوی دولت عراق در مورد اظهارات اخیر "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور مبنی بر اعزام هیئت هایی به کشورهای همسایه عراق برای در جریان قرار دادن آنها از جزئیات توافقنامه امنیتی گفت: هیئت هایی به کشورهای عربی و غیرعربی همسایه عراق اعزام خواهند شد تا این کشورها را مطمئن کنند که تصمیم عراق درباره توافقنامه امنیتی یک تصمیم عراقی است و به ضرر منافع آنها نیست.

وی در مورد ارسال نامه تهدید آمیز و محرمانه واشنگتن به دولت عراق که در آن به عدم امضای توافقنامه امنیتی در دوره ریاست جمهوری جرج بوش هشدار داده شده بود نیز گفت: این نامه نامه تهدید آمیزی نبود بلکه توضیحی بود.

دباغ خاطرنشان کرد: این نامه بیانگر دیدگاه رسمی آمریکا نیست بلکه تنها برخی دیدگاه های مسئولان آمریکایی را منعکس کرده است.

وی در عین حال گفت که دولت عراق نیز چنین نامه ای را از سوی آمریکا دریافت نکره است.

دباغ افزود: هیچگونه فشاری به معنای واقعی که در رسانه ها منعکس شده علیه دولت یا پارلمان عراق برای امضای توافقنامه امنیتی وجود ندارد و این نامه نیز برخی حقایق را درباره پیامدهای ناشی از حضور نظامیان آمریکایی در عراق خارج از چارچوب قانونی از سوی هیئت مذاکره کننده آمریکایی مطرح کرده است.

وی در پایان گفت که این نامه هیچگونه تاثیری در روند تصمیم گیری مقامات عراقی درباره توافقنامه امنیتی نخواهد گذاشت و آنها این توافقنامه را بر اساس منافع ملی عراق امضا خواهند کرد.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.

مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.