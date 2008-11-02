کمربندی فریدونکنار تا پایان سال به بهره برداری می رسد

امید نیک نژاد در گفتگو با مهر در خصوص زمان بهره برداری از کمربندی این شهرستان گفت: اجرای این پروژه در حوزه راهسازی شمال می باشد که در حال حاضر 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با عنوان اینکه مشکل در احداث دو نقطه روگذر یا زیرگذر می باشد ،اضافه کرد: می توان با ایجاد یک تقاطع همسطح پروژه را بهره برداری کرد ولی کیفیت رافدای سرعت نکرده و اجرای کامل پروژه و تحویل آن تا پایان سال از سوی حوزه راهسازی شمال تعهد داده شده است.

فرماندار فریدونکنار گفت : در برخی از پروژه های عمرانی پیشرفت های فیزیکی مورد قبول مردم نیست.

وی افزود: وجود پیمانکارانی که توانایی مالی اجرای پروژه ها را ندارند یکی از معضلات در مازندران بر شمرد و به مدیران شهرستان فریدونکنار توصیه کرد : پروژ ها را به پیمانکارانی بسپارند که توانایی مالی کافی را قبل از دریافت پول برای اجرای پروژه داشته باشند.

به گفته نیک نژاد ماهی ،پرندگان وحشی و برنج مرغوب از شاخصه های فریدونکنار می باشد و این شهرستان با این شاخصه ها در جامعه شناخته شده است.

وی با گلایه از وضعیت نامناسب بازار پرندگان ، این بازار را در شان فریدونکنار ندانست و از دستگاه های متولی از جمله شهرداری و اداره شیلات خواستار بهبود وضعیت مکانی بازار بدون به خطر افتادن وضعیت معیشت شاغلان در این بازار شد.

نیک نژاد خاطرنشان کرد : مدیران ادارات شهرستان برای مقابله با حوادث غیر مترقبه آمادگی های لازم را داشته باشند.

وی افزود: دوگانه سوز کردن واحد های خبازی و مدارس ،ذخیره سازی سوخت فسیلی ، وجود وسائل گرمازا به اندازه کافی در بازار برای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت در فصل سرما از نکاتی می باشد که مدیران دستگاه های اجرایی باید در این زمینه برنامه های ریزی های لازم انجام دهند.

وی از برگزاری یادواره سرداران و 350 شهید فریدونکناردر 16 آبان ماه سالجاری خبر داد.