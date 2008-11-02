متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش ، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه افزایش ولی بهای کره پاستوریزه کاهش یافت .بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

بهای تخم مرغ افزایش بیشتری یافت و شانه ای 35000 الی 40000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج قیمت انواع برنج داخله افزایش داشت و بهای سایر انواع برنج بدون تغییر بود.

در میادین زیر نظر شهرداری به جز برنج داخله درجه یک که عرضه کمی داشت سایر انواع برنج عرضه نمی گردید. در گروه حبوب بهای لپه نخود و لوبیا چیتی افزایش ولی قیمت عدس و لوبیا قرمز کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. در خواروبار فروشیهای زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی ، در میادین زیر نظر شهرداری تهران گلابی و انگور عرضه نمی گردید. پرتقال درجه یک و خربزه عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشیهای سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت گلابی، انگور و خربزه افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش داشت. در گروه سبزیهای تازه قیمت خیار و سبزیهای برگی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت . در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله کاهش یافت.

در هفته مورد بررسی ، قیمت قند و انواع روغن نباتی کاهش ولی بهای شکر افزایش یافت . بهای چای خارجی ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ



در هفته مورد گزارش ، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه 1.8 درصد افزایش ولی قیمت کره پاستوریزه 0.1 درصد کاهش یافت . قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود . قیمت تخم مرغ با افزایش بیشتری معادل 6.4 درصد مواجه گردید.

برنج و حبوب



در هفته مورد بررسی ، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و دو به ترتیب معادل 0.7 درصد و 0.6 درصد افزایش یافت . بهای سایر انواع برنج ثابت بود . در گروه حبوب بهای لپه نخود 1.3 درصد و لوبیا چیتی 0.3 درصد افزایش ولی قیمت عدس 0.2 درصد و لوبیا قرمز 0.3 درصد کاهش یافت . بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزیهای تازه



در هفته مورد گزارش ، در گروه میوه های تازه قیمت گلابی 11.4 درصد ، انگور 5.9 درصد و خربزه 7.3 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 9.3 درصد کاهش یافت . در گروه سبزیهای تازه قیمت خیار 3.7 درصد و سبزیهای برگی 0.4 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 8.1 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ



در این هفته ، قیمت گوشت گوسفند 1 درصد و گوشت مرغ 0.9 درصد افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 0.4 درصد کاهش داشت.

قند ، شکر، چای و روغن نباتی



در هفته مورد گزارش ، قیمت قند 1.2 درصد و روغن نباتی جامد و مایع به ترتیب معادل 0.1 درصد و 0.2 درصد کاهش ولیبهای شکر 0.6 درصد افزایش یافت . قیمت چای خارجی ثابت بود.