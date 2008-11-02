ارائه توضیحات درباره موضوع پالیزدار در نطق پیش از دستور هفته آینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن کامران در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در واکنش به تهدید نمایندگان برای دعوت از قاضی پرونده پالیزدار برای حضور در جلسه علنی مجلس یادآور شد: به طور مبسوط در این باره نطق می کنیم.

کامران در خصوص نتیجه شکایت خود از لاریجانی به دلیل عدم پایبندی به آیین نامه در جریان طرح موضوع وام 100 میلیونی به نمایندگان بیان داشت: امروز این موضوع را پیگیری می کنیم تا ببینیم به کجا رسیده است.

نماینده اصفهان درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از او به دلیل تشویش اذهان عمومی در جریان اعلام خبر پرداخت 100 میلیون تومان پول به نمایندگان تاکید کرد: در این باره چیزی به من نرسیده است.