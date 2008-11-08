اعتبار راهداری زمستانه مازندران کافی نیست

موسی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 200 میلیارد ریال برای اجرای عملیات راهداری زمستانه استان تخصیص داده شد که پاسخگوی نیازها نیست.

وی اظهار داشت: به رغم افزایش 45 درصدی این مقدار اعتبار نسبت به سال گذشته اما این اعتبارات مکفی نیست.

وی خاطر نشان کرد: اعتبار تخصیصی برای نگهداری و ایمن سازی محورهای استان کافی بوده و باید توجه ویژه ای برای اختصاص اعتبار راههای مواصلاتی استان شود.

به گفته رحیمی، عملیات راهداری زمستانی در سه هزار و 700 کیلومتر از راههای برفگیر و کوهستانی استان و تمامی راههای موجود توسط این اداره کل با تمام تجهیزات انجام می شود.

مدیر کل راه و ترابری مازندران به نقش و جایگاه راهداری در برقراری امنیت عبور و مرور جاده ها اشاره و عنوان کرد: راهداری در سخت ترین شرایط جوی با حداقل تجهیزات و امکانات در محورهای کوهستانی و برفگیر استان به منظور برقراری تردد ایمن و روان برای مردم کار می کنند.

وی بیان داشت: مجموعه عوامل راهداری باید با تعامل و در سایه همفکری و همدلی با بسیج نیروها و به کارگیری درست از تجهیزات و ماشین آلات از هم اکنون برای انجام عملیات راهداری زمستانی آمادگی کامل داشته باشند.

رحیمی، تجهیز راهدارخانه ها به وسایل و امکانات مورد نیاز، تشویق نیروهای راهدار، استفاده حداقل از نمک برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه های فنی راه، تهیه البسه مناسب را ضروری دانست.

مازندران حدود 10 هزار کیلومتر راههای اصلی و فرعی دارد.