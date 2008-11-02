به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره اعلام کرد هنرمندان برای شرکت در این رقابت هنری معنوی تا هفتم آذرماه فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
در این جشنواره که سه رشته عکاسی، پوستر و خوشنویسی را دربر میگیرد، آثار نمایشگر جلوههای مختلف نیایش، عبادت، نماز و ارتباط با خدا باشند پذیرفته میشوند. محدودیتی در تعداد و نوع آثار وجود ندارد و هر فرد میتواند حداکثر در دو رشته شرکت کند.
شرایط شرکت در جشنواره عبارتند از تکنیک آزاد، اندازه ضلع بزرگ آثار حداکثر تا 60 سانتیمتر، مشخصات آثار دیجیتال یا اسکن شده، همراه با آثاری که به صورت سیدی ارائه میشود ارسال یک نسخه چاپی مطابق با نسخه اصلی رنگی یا سیاه و سفید.
علاقمندان میتوانند همراه با فرم تکمیل شده تقاضای شرکت در جشنواره آثار خود را به تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، فرهنگسرای دختران، کد پستی 1481743331 ارسال کنند.
هنرمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به فرهنگسراها یا نشانیهای اینترنتی dokhtaran.ir یا shogh2.blogfa.com مراجعه کنند یا با شماره 70-44002269 تماس بگیرند.
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