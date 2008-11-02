ایران با مشکلات تورمی بیشتری در آینده رو به رو خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری امروز در حاشیه همایش "بحران مالی جهان؛ چالشها و فرصتها" در تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ابعاد بحران اخیر جهان روز به روز گسترش می یابد، افزود: هزینه این بحران تاکنون دو هزار و 800 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می شود که در اثر این بحران تا سال 2009 میلادی 20 میلیون شغل در دنیا از بین برود.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه براساس پیش بینی ها تا سال 2009 امکان برگشت به حالت اولیه وجود ندارد، ادامه داد: پس از این بحران چهره دنیا متحول خواهد شد و قواعد اقتصادی تغییر خواهد یافت.

وی اظهار داشت: بسیاری از مرزبندی ها عوض خواهد شد و نقاط امن در سرمایه گذاری تغییر موقعیت خواهند داد.

مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: پس از این بحران، امریکا که 65 درصد واردات سرمایه را تاکنون در اختیار داشته است، دیگر این سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطی که تاکنون مورد توجه نبوده ، مورد توجه قرار خواهد گرفت و به عبارتی دیگر، یک نوع توزیع گسترده فرصتهای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

وی در مورد ریشه های این بحران اظهار داشت: هزینه جنگ آمریکا در افغانستان و عراق روزانه یک میلیارد دلار است که بسیار کمرشکن است و در این بحران آثار خود را نشان داده است.

دیواندری بی اعتمادی مردم به روشهای مدیریت سرمایه به ویژه در آمریکا را از دیگر ریشه های بحران مالی اخیر جهانی دانست و گفت: این بی اعتمادی از سال گذشته آغاز شد و حتی بانکهای سرمایه گذاری را نیز در برگرفت.

وی گفت: در عین حال افزایش قیمت نفت و بحران انرژی ، تورم جهانی را دامن زد و سبد خانوارها را گران کرد و بدین ترتیب خانواده ها نتوانستند به تعهدات خود در بخش مسکن عمل کنند.

مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: در سالهای گذشته سوداگری در بخش مسکن دنیا را به طرزغیرحرفه ای دامن زده شد و بانکهای سرمایه گذاری بسته های اوراق رهنی خود را در تمام دنیا معامله کرده که این امر خود به ایجاد بحران مالی در جهان کمک کرد.

دیواندری کاهش شدید قیمت نفت را از چالشها و تبعات منفی ناشی از بحران مالی جهان عنوان کرد و اظهار داشت: کاهش قیمت نفت روی درآمدهای کشور اثر خواهد گذاشت و اقتصاد ایران چون به درآمدهای نفتی وابسته است پیش بینی می شود که کشور ما با مشکلات تورمی بیشتری در آینده روبه رو شود.

وی کاهش دارایی های خارجی ایران را از دیگر تبعات این بحران مالی خواند و افزود: چون اکثر دارایی های ما ارزی است، نوسانات نرخ ارز، دارایی های ما را کاهش خواهد داد به ویژه آنکه اغلب دارایی های خارجی ایران به یورو است.

مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز روی بانکهای داخلی نیز اثر خواهد گذاشت؛ بنابراین نظام بانکی باید برای ایفای تعهدات خود، مراقبت بیشتری داشته باشد.

وی کاهش صادرات را از دیگر چالشهای فراروی اقتصاد ایران در نتیجه بحران مالی جهان ذکر کرد و افزود: چون اغلب صادرات ما در زمینه کالاهای لوکس است وقتی وضعیت مالی مردم جهان خوب نباشد اولین کالایی که از سبد خانوار آنان کنار گذاشته شود کالاهای لوکس خواهد بود.

دیواندری با اشاره به این نکته که در اثر بحران مالی جهان، بانکها به نقدینگی بیشتری نیاز خواهند داشت، یادآور شد: فرصتهای از دست رفته صنایع داخلی در خارج از کشور باید در داخل پوشش داده شو؛د به همین دلیل بانکها باید از لحاظ نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد.

وی در عین حال گفت: گرچه دامنه این بحران وسیع است ولی استقلال نسبی اقتصاد ایران باعث می شود که دامنه تاثیرپذیری آن هم کمتر باشد، ضمن آنکه امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور با استفاده از دارایی های راکد کشور و به تبع آن ایجاد دارایی های خارجی با نرخی پایین تر می تواند از فرصتهای ناشی از این بحران باشد.

مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور هم از دیگر فرصتهای ایجاد شده است. ضمن آنکه برای سرمایه گذاران غیر ایرانی هم فضای مناسب تر می شود، البته به شرطی که راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: هم بانکهای ایرانی و هم نظام بانکداری دنیا در این شرایط می توانند به بحث فاینانس اسلامی بیشتر امید داشته باشند؛ اگرچه دنیا در سالهای اخیر هم به این موضوع توجه خاصی نشان داده است.