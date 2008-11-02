متولیان امر پاسخگوی ترافیک شهر شیراز باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خانی در جلسه علنی شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود افزود: به غیر از این دو مجموعه هیچ دستگاهی نباید پاسخگوی این ترافیک نامناسب در شهر شیراز باشد و فقط باید معاونت ترافیک شهرداری و پلیس راهور در این خصوص توضیح دهند که چرا ظرف یک ماه گذشته ترافیک شهر چنین بی نظم شده است.

وی عنوان کرد: برخی از متولیان امر از شورای شهر مصداق ترافیک می خواهند اما باید گفت که مصداق لازم نیست همینکه شخصی وارد شهر شود و بیش از یک ساعت در ترافیک بماند خود بهترین نمونه یا مصداق است.

این عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: اینکه گفته می شود فرهنگ ترافیکی مردم مشکل دارد به هیچ عنوان درست نبوده و مردم شهر شیراز از لحاظ فرهنگی به ویژه در حوزه ترافیک بسیار فهمیده وآگاه هستند.

خانی تاکید کرد: در خیابانهایی مثل عفیف آباد شاهد تجمع مناسب پلیس راهنمایی و رانندگی و برخورد قاطع با متخلفان هستیم اما در چند خیابان آن طرف تر کمترین نیروی پلیس راهور حضور یافته و ترافیک به سختی جلو می رود در عین حال معاونت ترافیک شهرداری نیز که وظیفه زمینه سازی و محیط سازی برای روان سازی ترافیک را دارد باید پاسخگو باشد که در این مدت چرا وضعیت شهر به چنین شکلی درآمده است.

عضو شورای شهر شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به حوزه حقوق و املاک شهرداری شیراز نیز بیان کرد: مردم در این بخش بسیار مشکل دارند و قسمتی از آن مشکلات نیز به شهرداری بر می گردد.

خانی تاکید کرد: شهرداری با رفتارهای حقوقی، مردم را در مسیری قرار می دهد که تا چند ماه امکان بیرون آمدن از آن فراهم نمی شود و باید گفت باید این برخوردهای سلیقه ای و از نوع قانون خشک حقوقی را اصلاح کرد تا مردم برای انجام امور خود دچار این مسیرهای طولانی مدت نشوند.

در ادامه جلسه یک عضو دیگر شورای شهر نیز با ارزیابی مناسب نسبت به ساماندهی زمینهای قصرقمشه نیز بیان کرد: اخیرا در کمیسیون ماده پنج نیز موردی مشابه دیده شده که در مجاورت حریم شهر صدرا پروژه ای در حال شکل گیری است.

زین العابدین عرب یادآورشد: این موضوع نیز به مسائل شهری برمی گردد و باید در شهرداری و شورای شهر شیراز بررسی شود که البته در گام اول باید محدوده شیراز و شهر صدرا را مشخص کنیم چون به تازگی بسیاری از مسائل حوزه زمین در همین محدوده حریم صدرا و شیراز رخ داده است.

وی عنوان کرد: زمین مورد بحث 13هکتار بوده و یک موضوع مهم شهری به شمار می آید و باید در دستور کار شورای شهر شیراز قرار گیرد.

این عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله نصب تابلوهای اعلام زمان برای پروژه های عمرانی شهرداری شیراز بیان کرد: به تازگی پروژه قطار شهری در یکی از ایستگاه های خود چنین اقدامی را انجام داده و در تهران نیز این امر مرسوم است اما چگونه می شود که فقط شهرداری شیراز نمی تواند برای پروژه های خود تابلوهای تعیین زمان نصب کند.

عرب افزود: از شهرداری شیراز می خواهیم که نسبت به نصب این تابلوها اقدام کند تا مردم از روند زمان عملیات عمرانی پروژه های شهرداری به نحو مطلوبی اطلاع داشته باشند.