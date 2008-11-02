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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

نقد و بررسی "کنعان" در موسسه معرفت و پژوهش

نقد و بررسی "کنعان" در موسسه معرفت و پژوهش

فیلم سینمایی "کنعان" ساخته مانی حقیقی روز دوشنبه 13 آبان‌ماه در موسسه معرفت و پژوهش به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه معرفت و پژوهش در نخستین جلسه برنامه "بر پرده تفکر: فیلم‌های ایرانی، خوانش‌های فلسفی" با حضور حقیقی و بابک گرانفر "کنعان" را به بحث و گفتگو می‌گذارد. این برنامه ساعت 16 دوشنبه 13 آبان‌ماه در خیابان طالقانی غربی، بعد از میدان فلسطین، خیابان شهید سرپرست، خیابان تبریز، پلاک 23 برگزار می‌شود.

"کنعان" که در بخش مسابقه سینمای ایران و بین‌الملل جشنواره فجر به نمایش درآمد، سومین فیلم حقیقی پس از "آبادان" و "کارگران مشغول کارند" است. در خلاصه داستان فیلم آمده: مینا و مرتضی تصمیم گرفته‌اند پس از 10 سال از هم جدا شوند. آنها می‌خواهند طلاقشان را رسمی کنند، اما بازگشت ناگهانی آذر خواهر مینا...

محمدرضا فروتن، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان، بهرام رادان، نقی سیف‌جمالی، حسن معجونی، امیر نصیری یکتا، شیرین زنگنه، محسن شاه‌ابراهیمی،عاطفه تنهایی و آزیتا رایجی بازیگران "کنعان" هستند و دیگر عوامل آن عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: حقیقی و اصغر فرهادی، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، تدوینگر: مستانه مهاجر و تهیه‌کننده: مصطفی شایسته.

کد مطلب 775854

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