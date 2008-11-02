ترکیب ایران برای دیدار با ژاپن اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، سرمربی تیم فوتبال جوانان ترکیب امروز را با دو تغییر نسبت به دیدار مقابل عربستان مشخص کرده است که طی آن جلال علی محمدی و رضا طلبه به ترتیب به جای کریم انصاری فر و رسول کر در ترکیب اولیه تیم قرار گرفته اند.

بر این اساس باقر صادقی (دروازه بان)، رضا طلبه، رضا درویش، شهریار شیروند، حسین ابراهیمی، احمد کامدار، بختیار رحمانی، محسن مسلمان، احسان حاج صفی، جلال علی محمدی و ایمان موسوی بازیکنانی هستند که آغاز گر بازی امروز تیم فوتبال جوانان ایران مقابل ژاپن خواهند بود.

دیدار تیم های فوتبال جوانان ایران و ژاپن از گروه A مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان (4 تیم) ساعت 15/19 امروز در ورزشگاه محمد بن فهد شهر دمام برگزار می شود.