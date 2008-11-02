به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد جی. مایکل استراچینسکی نویسنده فیلمنامه "سیاره ممنوع" است که استودیو برادران وارنر اوایل امسال حقوق ساخت آن را از آن خود کرد. اواخر پارسال قرار بود فیلم در دریمورکس به کارگردانی دیوید توهی ساخته شود.
پیش از آن نیز در گذر سالها جیمز کامرون، نلسن گیدینگ و استیرلینگ سیلفنت روی بازسازی این فیلم کار میکردند. "سیاره ممنوع" سال 1956 به کارگردانی فرد مکلیود ویلکاکس بر مبنای داستانی نوشته اروینگ بلاک و آلن آدلر به نمایش درآمد.
داستان سال 2200 روی میدهد و درباره یک هیئت است که برای تحقیق درباره اجتماعی از دانشمندان به سیارهای دور میروند. آنها در این سیاره با دکتر موربیوس و دختر او مواجه میشوند که هر دو آنها در 20 سال گذشته در برابر هیولایی نامرئی که سیاره را تحت کنترل خود درآورده جان سالم به در بردهاند.
والتر پیجن، آن فرانسیس و لسلی نیسن در "سیاره ممنوع" نقشآفرینی کردند، اما به جرات میتوان گفت این فیلم بیشتر به خاطر شخصیت روبی روبات که در خدمت دکتر موربیوس است، شهرت دارد. این فیلم در بخش بهترین جلوههای ویژه نامزد اسکار بود.
درام "بچه عوضی" با فیلمنامه استراچینسکی و بازی آنجلینا جولی از جمعه به طور گسترده در سینماهای آمریکا اکران شده است. داستان سال 1928 روی میدهد و درباره مادری تنهاست که پس از ناپدید شدن بچهاش درگیر نبردی کابوسوار با دستگاهی میشود که میکوشد بر اشتباهات خود سرپوش بگذارد.
استراچینسکی 54 ساله بیشتر برای کتابهای افسانهای علمی و قصههای مصور خود شهرت دارد. "آنها به سوی نور خورشید رژه رفتند" پل گرینگرس و "فیلمبردار" ران هوارد از پروژههای آتی اوست.
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