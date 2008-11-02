پنج هزار جلد کتاب در مدارس خراسان جنوبی توزیع شد

محمد باغانی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند گفت: این تعداد کتاب در موضوعات مختلف آموزشی، علمی، فنی، ادبی، هنری،اجتماعی، تربیتی ودینی بین مدارس استان درمقاطع مختلف اهداءشد.

وی گفت: هدف عمده ازبرگزاری هفته کتاب ، توسعه فرهنگ کتابخوانی وتقدیروتشکر ازکتابداران برتر وکتابخوان نمونه وتجهیز کتابخانه های مدارس استان می باشد.

به گفته وی همراه کتب اهدایب 70کارتن کتب نمایشگاهی نیز ازانتشارات منادی تربیت با35درصد تخفیف بین مدارس استان توزیع شده است تادرمدارس بصورت نمایشگاهی درمعرض دید دانش آموزان قرارگیرد.

کارشناس فرهنگی وهنری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 21 الی 29 آبان ماه می باشد یادآورشد:همزمان با روز26آبان روزکتاب، مدرسه ،خانواده ودانش آموز مدیران مدارس استان مراسمی پیرامون محورهای یاد شده برگزار خواهند کرد.