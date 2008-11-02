بازدید از موزه های کشور فردا رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف ملک زاده ضمن بیان این مطلب افزود: طبق هماهنگیهایی که با سازمان آموزش و پرورش انجام شده است به مناسبت روز دانش آموز بازدید دانش آموزان سراسر کشور از موزه ها و کاخ موزه های سراسر کشور رایگان خواهد بود.

وی اضافه کرد: این بازدید با هدف توسعه گردشگری و آشنایی هر چه بیشتر نسل آینده کشور با میراث فرهنگی، معنوی و تاریخی کشور انجام می شود.

ملک زاده گفت: جمعیت 14 میلیونی دانش آموزان می تواند نقش موثری در توسعه گردشگری در کشور ایفا کند و هر کدام از دانش آموزان می توانند نقش یک راهنمای گردشگری را بر عهده داشته باشند.