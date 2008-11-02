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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

به مناسبت روز دانش آموز؛

بازدید از موزه های کشور فردا رایگان است

بازدید از موزه های کشور فردا رایگان است

معاون گردشگری سازمان گفت: به مناسبت روز دانش آموز فردا 13 آبان ماه بازدید از تمامی موزه های کشور برای تمامی دانش آموزان رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف ملک زاده ضمن بیان این مطلب افزود: طبق هماهنگیهایی که با سازمان آموزش و پرورش انجام شده است به مناسبت روز دانش آموز بازدید دانش آموزان سراسر کشور از موزه ها و کاخ موزه های سراسر کشور رایگان خواهد بود.

وی اضافه کرد: این بازدید با هدف توسعه گردشگری و آشنایی هر چه بیشتر نسل آینده کشور با میراث فرهنگی، معنوی و تاریخی کشور انجام می شود.

ملک زاده گفت: جمعیت 14 میلیونی دانش آموزان می تواند نقش موثری در توسعه گردشگری در کشور ایفا کند و هر کدام از  دانش آموزان می توانند نقش یک راهنمای گردشگری را بر عهده داشته باشند.

کد مطلب 775884

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