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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۲۰:۱۰

تیم دریانوردان بوشهر به جمع چهارتیم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور راه یافت

تیم دریانوردان بوشهر به جمع چهارتیم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور راه یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر : مربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر گفت : این تیم با 18 امتیاز و با اقتدار به جمع چهار تیم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور راه یافت.

مهدی صالحی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تیم دریانواردان بوشهر توانست در آخرین بازی خود در یزد با نتیجه 6 بر 3 از سد تیم یزدی بگذرد و به عنوان سرگروه ، از گروه جنوب به مرحله نیمه نهایی بازی ها صعود کند.

وی با بیان این که تیم دریانوردان در مرحله نخست این بازی ها و در گروه جنوب توانست 39 گل را وارد دروازه حریفان کند ، اظهار داشت : تیم هیات فوتبال بیرجند دیگر تیمی است که با امتیاز 15 توانست از این گروه صعود کند.

مربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر یادآور شد : در مرحله نیمه نهایی بازی ها با تیم دوم گروه شمال که تیم اصفهان خواهد بود به رقابت خواهیم پرداخت.

صالحی زاده با تشکر از کلیه کسانی که در موفقیت این تیم نقش داشته اند گفت : انتظار می رود با صعود تنها تیم فوتبال ساحلی بوشهر در لیگ برتر، مساعدت و همکاری مسئولین ذی ربط به ویژه مسئولین تربیت بدنی استان با این تیم بیشتر شود.

وی اظهار داشت : با توجه به این که استان بوشهر استانی مستعد و برخوردار از ساحل و زمین های ماسه مرغوب می باشد به همین لحاظ جهت جذب بهتر جوانان این استان نیازمند همکاری مسئولین استانی هستیم.

صالحی زاده تصریح کرد : در صورت حمایت مسئولین قادر به قهرمانی در این مسابقات خواهیم بود.

وی در پایان خواستار حمایت و تشویق هواداران فوتبال بوشهری در بازی های حساس آینده این تیم شد.


کد مطلب 775891

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