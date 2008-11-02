10 درصد تراکتورهای کشور فرسوده اند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، سلیم عباسی پیش از ظهر امروز در گردهمایی سراسری نمایندگی‌های تراکتورسازی ایران افزود : لازم است برای نوسازی ناوگان تجهیزات کشاورزی کشور نیز طرح جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده به اجرا درآید .

وی یادآور شد : طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده در کشور در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد شد.

عباسی اظهار داشت : با اجرای این طرح ماشین آلات کشاورزی کشور نوسازی شده و 10 درصد تراکتورهای موجود کشور از رده خارج می شوند .

وی با بیان اینکه کشاورزان در صورت اعطای تسهیلات جایگزینی تراکتورهای فرسوده می توانند از تراکتورهای جدید بهره مند گردند افزود : این موضوع زمینه‌ساز فعالیت اقتصادی تراکتورسازی و نمایندگی‌ها خواهد بود.

سرپرست شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران با تاکید بر اینکه تامین امکانات مالی برای فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی ضروری است خاطرنشان کرد : منابع اعتباری استان می‌توانند با ارائه وام به کشاورزان در افزایش ضریب مکانیزاسیون مناطق مختلف موثر باشند .

وی کیفیت و خدمات پس از فروش را دو مزیت بزرگ تراکتورسازی ایران دانست و گفت : کیفیت تراکتورهای ایرانی از روند بهبود مستمر برخوردار است و مشکل است که شرکت‌های خارجی بتوانند با آن رقابت کنند.

عباسی در ادامه به اهداف برگزاری گردهمایی نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش اشاره کرد و افزود: هدف عمده گردهمایی، آشنایی نمایندگی‌ها با سیاست‌های جدید تراکتورسازی است و لازم است شرایط جدید رقابتی از قبیل تحویل به موقع، فروش و خدمات پس از فروش و قیمت را تبیین کنیم.

وی اضافه کرد: تراکتورسازی ایران تولیدات خود را با حاشیه سود کمتر در عرصه بازار داخلی عرضه می‌کند و وجود واحدهای دیگر در این زمینه فرصت رقابتی ایجاد می‌کند تا کشاورزان از محصول مرغوب، با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش برخوردار باشند.

عباسی از انجام تعهدات تراکتورسازی در مدت دو ماه آینده خبر داد و گفت: تراکتورسازی ایران نمایندگی‌ها‌را صاحبان واقعی تراکتورسازی دانسته و نسبت به تعهدات خود در دو ماه آینده عمل خواهد کرد.

به گفته سرپرست شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش و معاون بازرگانی تراکتورسازی ایران قطعات مورد نیاز نمایندگی‌ها در ظرف مدت یک ماه آینده تولید و توزیع خواهد شد.

وی یادآور شد: تراکتورسازی واحد توانمندی است و در مدت 21 سال توانسته تعداد 200 هزار دستگاه تراکتور تولید و در بین کشاورزان کشور توزیع کند.