شناسایی 23 بیمار مبتلا به بیماری "فنیل کتون اوری" در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دکتر حسین عرفانی پیش از ظهر امروز در همایش آموزش نحوه آشپزی برای بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری تصریح کرد: بیماری فنیل کتون اوری یک بیماری ارثی است که از طریق ژنتیک منتقل می شود و در 25 درصد موارد به صورت مغلوب قابل انتقال است.

وی خاطرنشان کرد: فنیل آلانین جزء مواد ضروری است که بدن به آن نیاز دارد و افراد مبتلا توانایی سوخت و ساز فنیل آلانین را ندارند و این مسئله باعث عقب ماندگی و پایین بودن بهره هوشی کودکان می شود.

کارشناس مسوول بیماری های غیرواگیردار نیز در این مراسم گفت: خدماتی که به فرزندان خانواده های مبتلا ارائه می شود نیازمند مساعدت خانواده ها است.

راضیه السادات میرمعینی افزود: در صورت همکاری خانواده های کودکان مبتلا با مرکز بهداشت فشاهد موفقیتهای فرزندان خانواده ها در چند سال بعدی خواهیم بود.

میر معینی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش برنامه ریزی برای تامین انرژی،پروتئین و سایر مواد مغذی در برنامه غذایی کودکان مبتلا به این بیماری است که با رژیم درمانی مناسب می توان مشکلات این افراد را تقلیل داد.

وی یاد آور شد: ایجاد تنوع غذایی در برنامه غذایی کودکان مبتلا به بیماری فنیل کتون آوری لازم است .