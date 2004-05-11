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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۰۴

در پي مرگ احمد قديرف رئيس جمهوري چچن

انتخابات رياست جمهوري چچن سپتامبر برگزار خواهد شد

رئيس كميته انتخابات عمومي چچن امروز اعلام كرد : انتخابات رياست جمهوري جديد چچن ماه سپتامبر ( شهريور ) برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالكريم آرساخانوف رئيس كميته انتخابات عمومي چچن در گفتگو با اينتر فاكس گفت : طبق قوانين مصوب انتخابات رياست جمهوري جديد بايد در ماه سپتامبر ( شهريور ) برگزار شود .
وي افزود : كميته انتخاباتي چچن تاريج دقيق انتخابات جديد رياست جمهوري را اعلام خواهد كرد .
طبق قانون اساسي چچن ، انتخابات رياست جمهوري جديد بايد يكصد و بيست روز بعد ازاينكه رئيس جمهوري موقت قادر به انجام وظايف خود در دوران رياست جمهوري نشود برگزار خواهد شد .
گفتني است يكشنبه همزمان با برگزاري جشنهاي روز ملي روسيه ، انفجاري در استوديوم گروزني موجب مرگ سي و يك تن و كشته شدن احمد قديرف رئيس جمهوري چچن شد .

کد مطلب 77591

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