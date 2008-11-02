3900 نفر زائر خانه خدا از استان کرمان به عربستان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، روح الله پور شعبان ظهر امروز در دیدار روسای کاروانهای حج تمتع استان کرمان با امام جمعه کرمان اظهار داشت: این تعداد زائر کرمانی در قالب 23 کاروان از30 آبان ماه جاری به مدت چهار روز توسط 16پرواز به کشور عربستان اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه های اداره کل حج و زیارت آموزش زائران پیش از اعرام به سرزمین وحی است که درهمین زمینه نمایشگاهی به وسعت دو هزار متر مربع در کرمان احداث شده است و زائران با حضور در این مکان آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

امام جمعه کرمان نیز در این دیدار گفت: وحدت و انسجام و یکپارچگی جهان اسلام مهمترین فلسفه حج است که باید مورد توجه زائران قرار گیرد.

حجت الاسلام سید یحیی جعفری اظهار داشت: افراد کاروانها باید در مقابل برخی از عناصر افراطی در طول مناسک حج صبور باشند و با شرکت در نماز جماعت مسلمانان در مکانهای مختلف اتحاد خود را به دیگر مسلمانان نشان دهند.