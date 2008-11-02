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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۴۱

3900 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع مشرف می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل حج و زیارت آذربایجان غربی از اعزام سه هزار و 947 زائر از استان به زیارت خانه خدا خبر داد.

اسماعیل درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این تعداد زائر از 23 آبان به مدت چهار روز در قالب 22 کاروان و 17 پرواز به طور مستقیم از فرودگاه ارومیه به مدینه منوره و سپس به مکه مکرمه اعزام خواهند شد.

وی، با اعلام اینکه این تعداد زائر نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است، بیان داشت: امسال 400 نفر از حجاج بالای 82 سال استان نیز بدون نوبت عازم زیارت خانه خدا خواهند شد.

درخشان یادآورشد: این زائران با حضور در کلاسهای ویژه با جغرافیای عربستان، مناسک حج، اماکن مذهبی و تاریخی کشور عربستان آشنا شدند.

کد مطلب 775963

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