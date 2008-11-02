رفتارهای پرخطر در زندانهای گلستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درگاه یکتا ظهر یکشنبه در جریان بازدید روسای زندانهای همدان، نهاوند، ملایر از زندان گرگان افزود: کاهش رفتاهای پرخطر ناشی از اجرای 61 گام برنامه مربوط است.

وی اظهار داشت: در اجرای برنامه ها همه عوامل نظیر مراقبین زحمتکش، همکاران فرهنگی، روحانیون، مدرسین، پزشکان و پرستاران، کارکنان اداری و غیره در این طرح دخیل شده و ما نمی توانیم بگوییم که موفقیت ها حاصل تلاش یک فرد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به محض وصول دستورالعملهای مربوط به کاهش آسیب رفتارهای پرخطر، برنامه ریزی انجام و در هر فصل برنامه ها تغییر داده شده است.

رئیس زندان مرکزی گرگان بیان داشت: از کلیه ابزار تشویق وتنبیه برای مشارکت مددجویان و پرسنل استفاده کرده ایم به گونه ای که امروز مددجویان به راحتی در برنامه ها شرکت و ما را یاری می کنند.

به گفته یکتا، توسعه فعالیتهای اشتغال، آموزش، اطلاع رسانی، امور فرهنگی، مبارزه با مفاسد و برخورد با متخلفین از دیگر برنامه های این اداره است.

حسنوند رئیس زندان مرکزی استان همدان نیز از برنامه های در حال اجرا، برخورد پرسنل و مسئولان زندان قدردانی کرد و گفت: آنچه بیشتر موجب موفقیت در مجموعه زندان گرگان بوده همدلی و همراهی مجموعه زندان با هم و با قوه قضائیه استان است که به وضوح قابل لمس است.

روسای زندان استان همودان از قسمتهای مختلف از جمله اندرزگاههای عمومی، مواد مخدر، قرنطینه، واحد بهداشت و درمان، کلینیک مثلثی و نمایشگاه کشفیات زندان گرگان بازدید کردند.

طبق آمار شش هزار مددجو در سه زندان استان گلستان نگهداری می شوند.