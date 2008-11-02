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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

رفتارهای پرخطر در زندانهای گلستان کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس زندان مرکزی گرگان گفت: رفتارهای پرخطر در زندانهای این استان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درگاه یکتا ظهر یکشنبه در جریان بازدید روسای زندانهای همدان، نهاوند، ملایر از زندان گرگان افزود: کاهش رفتاهای پرخطر ناشی از اجرای 61 گام برنامه مربوط است.

وی اظهار داشت: در اجرای برنامه ها همه عوامل نظیر مراقبین زحمتکش، همکاران فرهنگی، روحانیون، مدرسین، پزشکان و پرستاران، کارکنان اداری و غیره در این طرح دخیل شده و ما نمی توانیم بگوییم که موفقیت ها حاصل تلاش یک فرد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به محض وصول دستورالعملهای مربوط به کاهش آسیب رفتارهای پرخطر، برنامه ریزی انجام و در هر فصل برنامه ها تغییر داده شده است.

رئیس زندان مرکزی گرگان بیان داشت: از کلیه ابزار تشویق وتنبیه برای مشارکت مددجویان و پرسنل استفاده کرده ایم به گونه ای که امروز مددجویان به راحتی در برنامه ها شرکت و ما را یاری می کنند.

به گفته یکتا، توسعه فعالیتهای اشتغال، آموزش، اطلاع رسانی، امور فرهنگی، مبارزه با مفاسد و برخورد با متخلفین از دیگر برنامه های این اداره است.

حسنوند رئیس زندان مرکزی استان همدان نیز از برنامه های در حال اجرا، برخورد پرسنل و مسئولان زندان قدردانی کرد و گفت: آنچه بیشتر موجب موفقیت در مجموعه زندان گرگان بوده همدلی و همراهی مجموعه زندان با هم و با قوه قضائیه استان است که به وضوح قابل لمس است.

روسای زندان استان همودان از قسمتهای مختلف از جمله اندرزگاههای عمومی، مواد مخدر، قرنطینه، واحد بهداشت و درمان، کلینیک مثلثی و نمایشگاه کشفیات زندان گرگان بازدید کردند.

طبق آمار شش هزار مددجو در سه زندان استان گلستان نگهداری می شوند.

کد مطلب 775971

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