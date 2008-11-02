کمبود امکانات هندبالیستهای بانوان فارس را به دیگر استانها جذب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ناهید غارسی ظهر امروز در نشستی خبری، ضمن اظهار نگرانی از این وضعیت، افزود: اداره کل تربیت بدنی تنها مرجعی است که تیم هندبال بانوان فارس را حمایت می کند ولی با این وجود دچار مشکلات عدیده در بخش هندبال بانوان استان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه این تیم بتواند مانند گذشته روند رو به رشد خود را حفظ کند باید به طور جدی مورد حمایت مالی قرار بگیرد تا بازیکنان نیز به دیگر استانهای کشور جذب نشوند.

نائب رئیس هیئت هندبال استان فارس با اشاره به اینکه به رغم این محدودیتها تیم هندبال بانوان استان افتخارات زیادی را کسب کرده، افزود: این تیم طی 10سال گذشته به طور کامل و مستمر مقام اول کشور را در مسابقات قهرمانی کشوری، سوپر لیگ، المپیاد ایرانیان و انتخابی استانهای کشور به دست آورده است.

غارسی تصریح کرد: این تیم همچنین امسال در مسابقات سوپرلیگ حرفه ای که در حال برگزاری بوده در هفته اول و دوم با غلبه بر تیم های کرمان و فولاد اصفهان جزء رده های اول قرار گرفته است.

نائب رئیس هیئت هندبال استان فارس متذکر شد: همچنین هفت تن از بازیکنان هندبال بزرگسالان بانوان فارس نیز منتخب تیم ملی هستند و در 29 آبان ماه سال جاری نیز به مسابقات آسیایی بزرگسالان تایلند اعزام می شوند.