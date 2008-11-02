طرح تحول اقتصادی با حداقل قیمت نفت هم اجرایی می شود / 25 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه همایش "بحران مالی جهان؛ چالشها و فرصتها" در تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حجم یارانه ها در طرح تحول اقتصادی مهم نیست، افزود: در طرح تحول اقتصادی به نظام توزیع یارانه ها توجه ویژه شده است، به همین دلیل کاهش قیمت نفت تاثیری در روند اجرایی آن نخواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین و پرمناقشه ترین موضوع طرح تحول اقتصادی را هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و گفت: با وجودی که قیمت نفت در هفته های اخیر کاهش یافته است، اما با حداقل قیمت نفت می توان طرح تحول اقتصادی را اجرایی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بحران مالی جهانی را بحرانی بیرونی دانست و افزود: برای شناسایی تهدیدها باید به دو کانال اصلی انتقال آثار بر اقتصاد توجه کنیم.

به گفته وی بازارهای مالی کشور با بازارهای مالی سایر کشورها ادغام نشده است، بنابراین از این طریق آسیبی متوجه کشور نیست و این موضوع را می توان از مزیتهای اقتصادی کشور به شمار آورد.

حسینی بر مدیریت آثار این بحران تاکید کرد و گفت: برای این امر باید تدابیر مناسبی اتخاذ شود و دولت در مورد سیاستهای تجاری، ارزی و بودجه تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با متخصصان این بخشها مشورتهای مورد نیاز را انجام داده است.

وی در مورد وضعیت حساب ذخیره ارزی اظهارداشت: ایران در گذشته در حالیکه دارای حساب ذخیره ارزی نبود و یا ذخایر آن نامناسب بود، با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده بود که این بحران با مدیریت مناسب، رفع شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی وضعیت حساب ذخیره ارزی و موجودی آن را مناسب و قابل اتکا ارزیابی و موجودی فعلی این حساب را 25 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این رقم، میزان قابل توجهی است و می توان از آن برای شرایط خاص در کشور استفاده کرد.

به گفته وی حساب ذخیره ارزی دارای ورودی و خروجی است، به نحویکه بخشی از منابع آن را به صورت تسهیلات ارایه کرده ایم و ماهانه سود حاصل از این تسهیلات را به حساب واریز می کنیم.

حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیاست ما در بخش ارز تنوع سبد ارزی است،گفت: نقش دلار در سیاستهای ارزی کشور به حداقل رسیده است که البته باید آن را مدیریت کرد.