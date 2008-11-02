مرگ خاموش 794 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی در شش ماهه اول سال گذشته 230 نفر بر اثر مسمومیت با گاز CO جان خود را از دست دادند در حالی که این رقم در شش ماهه دوم سال به 794 نفر افزایش یافت.

مرگ ناشی از مسمومیت با گاز CO در پاییز سال گذشته 199 نفر و در زمستان 595 نفر بود که این آمار نشان دهنده افزایش مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز CO در فصول سرد سال است. همچنین استان تهران با رقم 226 نفر بیشترین تعداد کشته های مسمومیت با گاز CO را در نمیه دوم سال گذشته به خود اختصاص داده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن هشدار در خصوص استفاده از وسایل گرمازا و ضرورت توجه به نکات ایمنی به عموم هموطنان توصیه می کند در خرید و نصب وسایل گرمایشی دقت لازم را داشته باشند تا به علت بی توجهی جان خود را از دست ندهند.

بسیاری از حوادث مربوط به مسمومیت با گاز CO بر اثر استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد و استفاده در مکان نامناسب، نصب نادرست لوله بخاری و مسدود بودن کلاهک دودکش اتفاق می افتد بنابراین هموطنان باید برای نصب بخاری و آبگرمکن منزل یا محل کار خود از کارشناس ذیصلاح کمک بگیرند.