اعضای بدن یک نوجوان به شش نفر زندگی دوباره داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، خانواده "شقایق قلمچی" نوجوان 13 ساله ای که دچار مرگ مغزی شده بود در اقدامی انساند‌وستانه موافقت و رضایت خود را جهت اهداء اعضاء قابل پیوند فرزندشان به بیماران واجد شرایط اعلام کردند.

خانواده " شقایق قلمچی " که ساکن شهرستان زنجان هستند موافقت و رضایت خود را بدون هیچ‌گونه چشم‌ داشت مادی جهت اهداء اعضاء قابل پیوند فرزندشان اعلام کرده اند.

بلافاصله بعد از اعلام رضایت خانواده، پیکر این نوجوان به مرکز پیوند دکتر مسیح دانشوری تهران اعزام شد و با پیوند دو کلیه، کبد و پانکراس وی، 6 بیمار در لیست انتظار از درد و مشقت بیماری و خطر مرگ نجات یافتند.



