هشدار صلیب سرخ درباره وضعیت ناگوار زلزله زدگان پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کمیته بین المللی صلیب سرخ روز یکشنبه در بیانیه ای ضمن اعلام درخواست هشت میلیون دلاری برای زلزله زدگان پاکستانی نسبت به وضعیت نامناسب این افراد هشدار داد.

این سازمان با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان بر ایجاد سرپناه برای زلزله زدگان در جنوب پاکستان تاکید کرد.

زمین لرزه شش ریشتری در روزهای اخیر یک منطقه فقیرنشین در جنوب غربی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان را به لرزه درآورد که موجب بی خانمان شدن هزاران نفر شد.

براساس آمار منتشر شده، تاکنون بیش از 200 نفر جان خود را از دست داده و حدود 30 هزار نفر نیز بی خانمان شده اند.