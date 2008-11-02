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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۵

سایپا کرج با 3 غایب در اهواز / کعبی و برجلو برابر فولاد بازی می کنند

سایپا کرج با 3 غایب در اهواز / کعبی و برجلو برابر فولاد بازی می کنند

تیم فوتبال سایپا کرج در حالی عصر فردا در دیداری معوقه از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر برابر فولادخوزستان به میدان می رود که سه بازیکن اصلی خود را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا در دیدار عصر فردا برابر فولاد خوزستان نمی تواند از ابراهیم صادقی کاپیتان خود و مجید ایوبی به دلیل سه اخطاره بودن و امید شریفی نسب به علت دریافت کارت قرمز در دیدار گذشته این تیم، استفاده کند.

البته در این دیدار که مسابقه معوقه نارنجی پوشان تهرانی از هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر است، حسین کعبی و کاظم برجلو پس از رهایی از بند مصدومیت، می توانند برای این تیم به میدان بروند. پیش از این اعلام شده بود این دو بازیکن به علت مصدومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت.

دیدار معوقه تیم های فوتبال فولاد خوزستان و سایپا کرج در چارچوب هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر فردا در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

کد مطلب 776035

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