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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۳۰

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا

جانشین بوش در دوران افول قدرت آمریکا روی کار می آید

جانشین بوش در دوران افول قدرت آمریکا روی کار می آید

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا امروز تاکید کرد که رئیس جمهوری آتی این کشور با دورانی که بی ثباتی در سطح بین المللی روبه افزایش است، مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از مایک مک کونل نوشت: رئیس جمهوری آتی آمریکا در دورانی از بی ثباتی روبه افزایش بین المللی از جمله افزایش خطر حملات تروریستی در آینده نزدیک، احتمال درگیری های منطقه ای بلندمدت و کاهش سلطه آمریکا بر سراسر جهان حکومت خواهد کرد.

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در ادامه افزود: رقابت برای انرژی، مشکلات اقتصادی و تغییرات آب وهوایی از جمله چالش های رئیس جمهوری آینده آمریکاست.

در همین حال، برخی تحلیلگران با اشاره به افزایش سطح ناآرامیها در افغانستان تاکید می کنند که جنگ رو به گسترش در این کشور در انتظار رئیس جمهوری آتی آمریکاست.

فرماندهان نظامی آمریکا می گویند که راهبرد آنها برای خروج از افغانستان توسعه ارتش و پلیس افغانستان است. اما توسعه ارتش افغانستان تا دو برابر و رسیدن به سطح 134 هزار نفر ( که برای کشوری بزرگ تر و پر جمعیت تر از عراق همچنان کوچک خواهد بود) چهار سال طول خواهد کشید.

کد مطلب 776052

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