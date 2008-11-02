دشواری گروه نمی تواند توجیه شکست باشد/ نگاه ما به گوانگجو و لندن است

علی کفاشیان درگفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به خوبی مهیا شده است. برای این تیم مربیان تیم‌های پایه طی سال‌های گذشته و نیکولیچ و دستیارانش در یک سال و نیم اخیر زحمات زیادی را متحمل شده‌اند. با این شرایط بیهوده نیست اگر انتظار داشته باشیم تیم جوانان ایران به عنوان یکی از تیم‌های برتر آسیا به جام جهانی صعود کند.

وی با اشاره به دشواری رقابت تیم فوتبال جوانان ایران در گروه A مسابقات قهرمانی جوانان آسیا افزود: هر چند تیم جوانان ایران کار دشواری را در رقابت با تیم‌های عربستان و ژاپن دارد اما برای تیمی که می خواهد به جام جهانی صعود کند و یکی از تیم های برتر آسیا باشد، این توجیه مناسبی نیست که همگروهی با تیم های قدر آسیا را مانع از موفقیت خود بداند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه از بازی خوب تیم فوتبال جوانان کشورمان در مصاف با عربستان یاد کرد و گفت: نباید از بازی خوب تیم جوانان ایران در مصاف با عربستان غافل شد. این تیم در یک بازی دشوار عملکرد خوبی داشت و روی یک غفلت نتیجه را واگذار کرد. تیم ما توانایی بالایی دارد و حق بازیکنان این تیم صعود به مراحل حذفی مسابقات قهرمانی آسیا و راهیابی به جام جهانی است. امیدوارم امشب با شکست ژاپن شانس صعود جوانان فوتبال ایران افزایش یابد و در ادامه شاهد درخشش آنها در مراحل آتی مسابقات باشیم.

کفاشیان با ابراز امیدواری از موفقیت تیم فوتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب عنوان قهرمانی قاره کهن توسط این تیم افزود: نگاه ما به تیم جوانان سرمایه گذاری برای حضوری موفق در مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو و بازیهای المپیک 2010 لندن است. امیدوارم این تیم بتواند حاصل زحمات فدراسیون فوتبال در یک سال و نیم گذشته را با موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا پاسخ گفته و دل مردم را شاد کند.