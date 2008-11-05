مستحکم ترین فوم فلزی جهان توسط محقق ایرانی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سایت خبری و معتبر علمی Live Science در توصیف این محقق ایرانی نوشته است: دکتر افسانه استادیار ایرانی مهندسی هوا-فضا و مکانیک دانشگاه کارولینای شمالی ربیعی به سه زبان زنده تسلط کامل دارد. وی روند تحصیلات علمی خود را از تهران آغاز کرده و در ادامه سر از توکیو در آورده و پس از آن در ماساچوست آمریکا تحصیلات و تحقیقات جالب توجه خود را ادامه داده است.

تحقیقات این محقق ایرانی در نهایت به ابداع فلزی منحصربفرد منتهی شده است که بسیار سبک و در عین حال قدرتمند بوده به طوری که می تواند انقلابی تاریخی در دانش طراحی و ساخت سیستمهای مختلف از سپر خودرو گرفته تا سیستمهای مرتبط با پزشکی زیستی ایجاد کند.

این فلز جدید در حقیقت فوم فلزی ترکیبی فوق العاده قدرتمندی است که بر اساس گزارش Live Science می تواند به صرفه جوییهای قابل توجه در زمینه مصرف انر‍ژی و همچنین نجات جان انسانها در حوادث مختلف منجر شود.

به گزارش مهر، دکتر ربیعی درخصوص این فلز جدید گفت: اساسا این فلز جدید ماده ای نوین به حساب می آید که ضریب ایمنی در طیف وسیعی از سیستمهای کاربردی در زندگیهای روزمره را افزایش خواهد داد.

اختراعی که دکتر ربیعی ارائه کرده است نخستین فوم فلزی ساخته شده در جهان به حساب نمی آید با این حال به گفته وی، این فوم قویترین فوم فلزی ساخته شده در جهان محسوب می شود.

در حال حاضر فومهای فلزی که در موارد مختلف به کار گرفته می شوند دارای نقاط ضعف متعددی هستند که از آن جمله می توان به متغیر بودن اندازه سلولهای موجود در آنها اشاره کرد اما فوم فلزی که دکتر ربیعی ابداع کرده است دارای شبکه سلولی استانداردی بوده و از این جهت از استحکام و سبکی خیره کننده تری نیز برخوردار است.

به گزارش مهر، دکتر ربیعی بیش از 20 سال است که بر روی مواد با عملکرد عالی فعالیت می کند. در این راستا وی طیف گسترده ای از مواد را مورد بررسیهای دقیق قرار داده است.

دکتر ربیعی تحصیلات دانشگاهی خود را از دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و سپس راهی دانشگاه توکیو در ‍ژاپن شد و مدرک دکتری خود را از این دانشگاه اخذ کرد. تحقیقات ویژه وی درخصوص فومهای فلزی نیز از زمانی که به عنوان محقق پسا دکتری به دانشگاه هاروارد پیوست آغاز شده است.